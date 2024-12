Trénera Liverpoolu bavila demolácia West Hamu: Mohol som len sedieť a užívať si to

Najlepšiemu strelcovi tímu Salahovi i obrancom Alexandrovi-Arnoldovi a van Dijkovi v lete vypršia kontrakty a od januára sa môžu dohadovať na prestupe do iných klubov.

Štyridsaťšesťročný kouč si stretnutie v Londýne podľa vlastných slov užil: "Veľmi ma to bavilo, pretože sa mi často nestáva, že môžem len tak sedieť a užívať si to."

"Mám z toho radosť, pretože ak sa pri góloch spoliehate iba na jedného hráča, väčšinou vám to nepomôže. Je pekné mať niekoho, kto strieľa veľa gólov, ale je potešujúce vidieť skórovať ostatných," citoval Slota klubový web.

Tridsaťdvaročný Salah vyhlásil, že rozhovory s Liverpoolom ohľadom novej zmluvy sa nikam neposunuli.

"Sme od toho ďaleko. Nechcem niečo poskytnúť médiám a ľudia potom začnú špekulovať, ale v skutočnosti sa nič nepohlo.

Teraz sa však sústreďujem na tím. Jediné, na čo myslím, je to, že chcem, aby Liverpool vyhral ligu a chcem byť toho súčasťou. Urobím všetko pre to, aby mužstvo získalo trofej. Dobieha nás niekoľko ďalších tímov a my musíme zostať sústredení a pokorní," povedal Egypťan pre Sky Sports.