Manchester City nemá nádej na titul, skonštatoval Guardiola. Hráči mu však dali pekný darček

Po nedeľnom triumfe na pôde Leicesteru (2:0) to povedal tréner tímu Pep Guardiola, ktorý sa po svojom jubilejnom 500. súboji na lavičke Citizens tešil z ukončenia päťzápasovej série bez víťazstva.

"Sme ďaleko od triumfu v Premier League. Akceptujeme, že na to už nádej nie je, ale sú tu iné veci, za ktoré musíme bojovať," konštatoval po stretnutí španielsky kouč.

Guardiola má za sebou najhoršiu sériu počas trénerskej kariéry. V uplynulých 14 zápasoch vo všetkých súťažiach jeho mužstvo zaznamenalo dve víťazstvá, tri remízy a až deväť prehier. Jubilejný triumf si tak užil o to viac.

"Savinho opäť predviedol neuveriteľný výkon, ako aj proti Evertonu. Je to futbalista, ktorý vie hrať na obe strany a dnes konečne strelil gól.

Dvadsaťročný Savinho, ktorý do tímu prišiel v lete z francúzskeho Troyes, zaznamenal prvý gól v drese City. Pri Haalandovom zásahu si navyše pripísal asistenciu a Guardiola na jeho adresu nešetril slovami chvály.

"Jednoducho úľava. To je slovo, ktoré vyjadruje, ako sa všetci cítime. Nebol to ideálny výkon, ale dúfam, že víťazstvá nám pomôžu na psychike. Dúfajme, že v novom roku sa z tohto zlého obdobia dostaneme," dodal Guardiola.

Brazílsky krídelník čakal na premiérový zásah 24 zápasov: "Na dosiahnutí prvého gólu som tvrdo pracoval. Čakalo sa naň veľa zápasov, takže som veľmi šťastný, že sa mi to konečne podarilo. Od spoluhráčov bolo naozaj pekné, že to všetci prišli osláviť so mnou."

"Citizens" sa vďaka triumfu posunuli na 5. priečku tabuľky, Leicester zostal na zostupovej 18. pozícii. Na štvrtú Chelsea, ktorá mala zápas k dobru, strácalo City štyri body.

"Nie je toho veľa čo povedať. Som šťastný, že sme vyhrali. Je dôležité pozerať sa dopredu. Musíme ísť ďalej, zostať pozitívni a sústrediť sa na správne veci," vyjadril sa Haaland.

Nórsky kanonier sa pred nedeľným súbojom naposledy presadil v ligovom dueli s Crystal Palace (2:2).

"Vždy je to úľava, keď dáte gól. Leicester hrá pod novým trénerom naozaj dobre, vedeli sme, že to bude ťažké. Každý zápas je," pokračoval Haaland.