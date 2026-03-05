Mizéria Tottenhamu sa prehlbuje. Po vylúčení obrancu utrpel piatu prehru v rade

Záber zo zápasu Tottenham - Crystal Palace
Záber zo zápasu Tottenham - Crystal Palace (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|5. mar 2026 o 23:19
Londýnsky klub natiahol sériu bez víťazstva už na jedenásť zápasov.

Premier League - 29. kolo

Tottenham - Crystal Palace 1:3 (1:3)

Góly: 34. Solanke - 40. z pen a 45.+7 Sarr, 45.+1 Larsen

Futbalisti Tottenhamu v zápase 29. kola Premier League prehrali s Crystal Palace 1:3. Spurs v anglickej súťaži zaznamenal piatu porážku za sebou. 

Tottenham poslal do vedenia Dominic Solanke. V 38. min ale fauloval v pokutovom území domáci obranca Micky van de Ven, dostal červenú kartu a z následnej penalty vyrovnal Ismaila Sarr.

Crystal Palace potom v nastavení prvého polčasu dokonal obrat. Do vedenia hostí v prvej minúte poslal Jörgen Strand Larsen a tretí gól pridal v siedmej minúte Sarr, ktorý si vylepšil bilanciu v sezóne na sedem zásahov.

Tottenham sa síce po prestávke zlepšil, ale strelecky už sa nepresadil a sériu bez víťazstva v najvyššej súťaži natiahol na jedenásť zápasov.

V tabuľke mu patrí 16. miesto s odstupom jedného bodu od zostupového pásma. Crystal Palace je trinásty.

VIDEO: Zostrih zápasu Tottenham - Crystal Palace 

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 23:19
