Mizéria Tottenhamu sa prehlbuje. Po vylúčení obrancu utrpel piatu prehru v rade

Premier League - 29. kolo
Tottenham - Crystal Palace 1:3 (1:3)
Góly: 34. Solanke - 40. z pen a 45.+7 Sarr, 45.+1 Larsen
Futbalisti Tottenhamu v zápase 29. kola Premier League prehrali s Crystal Palace 1:3. Spurs v anglickej súťaži zaznamenal piatu porážku za sebou.
Tottenham poslal do vedenia Dominic Solanke. V 38. min ale fauloval v pokutovom území domáci obranca Micky van de Ven, dostal červenú kartu a z následnej penalty vyrovnal Ismaila Sarr.
Crystal Palace potom v nastavení prvého polčasu dokonal obrat. Do vedenia hostí v prvej minúte poslal Jörgen Strand Larsen a tretí gól pridal v siedmej minúte Sarr, ktorý si vylepšil bilanciu v sezóne na sedem zásahov.
Tottenham sa síce po prestávke zlepšil, ale strelecky už sa nepresadil a sériu bez víťazstva v najvyššej súťaži natiahol na jedenásť zápasov.
V tabuľke mu patrí 16. miesto s odstupom jedného bodu od zostupového pásma. Crystal Palace je trinásty.
VIDEO: Zostrih zápasu Tottenham - Crystal Palace