ONLINE: Slavia Praha - Ajax Amsterdam dnes (2. kolo, Európska liga, LIVE)

Úvodní sestavy:



SK Slavia Praha: Kinský – Holeš (C), Zima, Zmrzlý – Douděra, Prebsl, Oscar, Wallem – Michez, Chytil, Lingr.

Náhradníci: Mandous – Bořil, Diouf, Chaloupek, Konečný, M. Jurásek, Chorý, Trédl, Zafeiris, Pech, Provod.

Trenér: Jindřich Trpišovský



Ajax Amsterdam: Pasveer (C) – Rensch, Šutalo, Baas, Hato – van den Boomen, Hlynsson, Taylor – C. Rasmussen, Brobbey, Godts.

Náhradníci: Gorter, Ramaj – Akpom, Faberski, Gaaei, Banel, Janse, Kaplan, Rugani, Konadu, Tahirović, Wijndal.

Trenér: Francesco Favioli



Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs – Ratnieks (všichni LVA).