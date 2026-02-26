Slavia dostala pokutu za hanlivé skandovanie fanúšikov. Rasistický pokrik adresovali mestu

Český klub Slavia Praha dostal od Disciplinárnej komisie ligovej futbalovej asociácie pokutu 70 tisíc korún za hanlivé skandovanie fanúšikov v dueli najvyššej súťaže v Karvinej.
Priaznivci „zošívaných" sa prezentovali pokrikom „Karviná - mesto cigáňov."
Komisia s pražským klubom navyše začala konanie kvôli domácemu zápasu následného 23. kola s Libercom, a to okrem iného kvôli použitiu pyrotechniky, ktoré spôsobilo meškanie otváracieho výkopu.
Slavia, v ktorej kádri figurujú aj slovenskí legionári Ivan Schranz, Erik Prekop a Dominik Javorček, vyhrala na severe Moravy 3:1. Informoval o tom portál sport.cz.