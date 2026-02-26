Slavia dostala pokutu za hanlivé skandovanie fanúšikov. Rasistický pokrik adresovali mestu

Tréner českého klubu SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.
Tréner českého klubu SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|26. feb 2026 o 17:49
ShareTweet0

Komisia s pražským klubom navyše začala konanie kvôli použitiu pyrotechniky.

Český klub Slavia Praha dostal od Disciplinárnej komisie ligovej futbalovej asociácie pokutu 70 tisíc korún za hanlivé skandovanie fanúšikov v dueli najvyššej súťaže v Karvinej.

Priaznivci „zošívaných" sa prezentovali pokrikom „Karviná - mesto cigáňov."

Komisia s pražským klubom navyše začala konanie kvôli domácemu zápasu následného 23. kola s Libercom, a to okrem iného kvôli použitiu pyrotechniky, ktoré spôsobilo meškanie otváracieho výkopu.

Slavia, v ktorej kádri figurujú aj slovenskí legionári Ivan Schranz, Erik Prekop a Dominik Javorček, vyhrala na severe Moravy 3:1. Informoval o tom portál sport.cz.

Tabuľka českej ligy

Česko

    Tréner českého klubu SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.
    Tréner českého klubu SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.
    Slavia dostala pokutu za hanlivé skandovanie fanúšikov. Rasistický pokrik adresovali mestu
    dnes 17:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Slavia dostala pokutu za hanlivé skandovanie fanúšikov. Rasistický pokrik adresovali mestu