Chorvátov povedie bývalý reprezentant. Tím už viedol v minulosti a teraz nahradí Daliča

Chorvátskych futbalistov bude opäť trénovať Slaven Bilič. Päťdesiatsedemročný bývalý reprezentant, ktorý už viedol tím v rokoch 2006 až 2012, nahradil úspešného Zlatka Daliča, ktorý skončil po majstrovstvách sveta.
O Biličovom návrate do funkcie v pondelok informoval národný zväz, dĺžku kontraktu však neuviedol.
Bilič si obnovenú premiéru odkrúti 26. septembra v zápase Ligy národov proti Česku v Prahe.
Koncom minulého roka pritom médiá špekulovali, že je jedným z kandidátov na post trénera českej reprezentácie po odvolanom Ivanovi Haškovi.
Dalič minulý týždeň skončil pri národnom mužstve po takmer deviatich rokoch, počas ktorých doviedol Chorvátsko do finále MS 2018 a k bronzovým medailám na MS 2022.
Na tohtoročnom šampionáte v Severnej Amerike vypadli „Vatreni“ v prvom kole vyraďovacej fázy s Portugalskom.
„Viesť chorvátsku reprezentáciu je maximálna pocta pre každého chorvátskeho trénera.
Som si vedomý veľkých očakávaní po skvelom období pod vedením Zlatka Daliča, ale na to musí byť každý chorvátsky kouč pripravený, pretože sme futbalový národ,“ uviedol na webovej stránke zväzu Bilič, ktorý naposledy trénoval do roku 2024 saudskoarabský klub Al-Fateh.
Bývalý obranca odohral v drese s typickým červeno-bielym šachovnicovým vzorom 44 zápasov a podieľal sa na treťom mieste zo svetového šampionátu v roku 1998.
Ako tréner doviedol Chorvátsko do štvrťfinále majstrovstiev Európy 2008. Na MS 2010 sa jeho zverenci neprebojovali a o dva roky neskôr vypadli na ME v skupinovej fáze.
„Som zrelší a skúsenejší tréner než vtedy, ale s rovnakou túžbou, aby bolo Chorvátsko silné, odvážne a úspešné,“ povedal Bilič, ktorý tiež trénoval Lokomotiv Moskva, Besiktas, West Ham, West Bromwich či Watford.