Po dlhej dobe nastane zmena na lavičke Chorvátov. Úspešný tréner končí: Nie je väčšia česť

Zlatko Dalič.
Zlatko Dalič. (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. júl 2026 o 13:51
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Tím doviedol k druhému a tretiemu miestu na majstrovstvách sveta.

Tréner Zlatko Dalič sa po takmer deviatich rokoch rozhodol skončiť na lavičke chorvátskej futbalovej reprezentácie.

Na majstrovstvách sveta v roku 2018 doviedol tím k druhému miestu a o štyri roky neskôr s ním získal bronzové medaily za tretie miesto.

Nový tréner absolvuje premiéru 26. septembra v zápase Ligy národov v Česku. O zmene na trénerskom poste informoval Chorvátsky futbalový zväz na svojej oficiálnej webovej stránke.

Dalič viedol reprezentáciu od októbra 2017 v 111 zápasoch. Jeho posledným stretnutím bol duel úvodného kola vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta proti Portugalsku, ktorý Chorváti prehrali 1:2.

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„Ako tréner musíte urobiť veľa ťažkých rozhodnutí, ale toto bolo jednoznačne najťažšie. Nie je väčšia česť, než viesť národný tím.

Od začiatku som plne veril schopnostiam mužstva, no nikdy by som si nedokázal predstaviť, čo všetko napokon dosiahneme.

Nikdy nezabudnem na medailové úspechy, na víťazstvá nad Brazíliou či Anglickom na majstrovstvách sveta ani na súdržnosť, ktorú sme spoločne so všetkými Chorvátmi vybudovali,“ uviedol Dalić.

Päťdesiatdeväťročný tréner bol s mužstvom dvakrát veľmi blízko k zisku veľkej trofeje. V roku 2018 Chorváti prehrali vo finále majstrovstiev sveta s Francúzskom a o päť rokov neskôr vo finále Ligy národov podľahli Španielsku až po penaltovom rozstrele.

„Pod vedením Zlatka Daliča napísal chorvátsky futbal najkrajšie kapitoly svojej histórie. Nie je to len o výsledkoch, ale aj o spôsobe, akým ich reprezentácia dosiahla.

Zlatko sa vždy správal skromne, ľudsky a s rešpektom, po prehrách nehľadal výhovorky. Je viac než len tréner – stal sa symbolom celej jednej generácie chorvátskeho športu,“ povedal prezident Chorvátskeho futbalového zväzu Marijan Kustić.

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