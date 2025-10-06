Fanúšikovia ich vypískali a Škriniar len mávol rukou. Jasná penalta, zúril šéf

BRATISLAVA. Keď chceli po zápase zatlieskať fanúšikom, zo sektoru hostí sa ozýval len piskot. Priaznivci Fenerbahce boli nahnevaní.
Istanbulský tím v domácej súťaži opäť nevyhral. Z posledných štyroch zápasov v tureckej SüperLig bodoval naplno iba raz. Vo zvyšných troch dueloch len remizoval.
Najnovšie Fenerbahce so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom vytrápil v bezgólovej remíze Samsunspor, v ktorého obrane nechýbal Ľubomír Šatka.
Bol to súboj stopérskej dvojice zo slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorá si počas nasledujúcich siedmich dní zmeria sily v kvalifikácii na MS vo futbale 2027 so Severným Írskom a Luxemburskom.
Z posledného duelu v tureckej SüperLig však neodchádzal ani jeden zo Slovákov úplne spokojný.
Chýbal iba gól, tvrdil Šatka
„Môžem povedať, že sme dnes podali veľmi dobrý výkon," tvrdil Šatka, ktorého mrzela len jedna vec: „Jediné, čo nám chýbalo, bol gól.“
Z pohľadu Fenerbahce išlo o možno najhorší výkon v celej sezóne. Samsunspor si vypracoval viac streleckých príležitostí (12-6), pričom mal až päť veľkých šancí, zatiaľ čo istanbulský tím ani jednu.
Samsunspor v prvom polčase dokonca skóroval, no rozhodca po vzhliadnutí videa gól neuznal pre ofsajdového postavenie Anthonyho Musabu.
Išlo o kontroverznú situáciu, do ktorej bol zapojený Milan Škriniar. Bol posledným obrancom v poli a mnohí experti sa domnievajú, že pre jeho postavenie nebol súper v ofsajdovej pozícii.
O ešte kontroverznejší moment sa slovenský kapitán postaral v druhom polčase, keď sa snažil odkopnúť loptu, no trafil len súpera, od ktorého sa lopta odrazila naspäť k Škriniarovi a trafila ho do ruky.
Jasná ruka Škriniara, zúril prezident
Rozhodca okamžite prerušil hru a nariadil pokutový kop pre Samsunspor. Škriniar sa rozbehol k arbitrovi a ukázal mu, že ho lopta trafila do ramena, nie do ruky.
Rozhodca sa následne išiel pozrieť opäť na video a už o niekoľko chvíľ pokutový kop zrušil. Domáca aréna vybuchla od zlosti.
„Škriniara trafila lopta do ruky! Je to jasná penalta," zúril po dueli pred novinármi prezident Samsunsporu Yüksel Yildirim.
VIDEO: Ruka Milana Škriniara od 4:03
„Miesto, kam ho lopta trafila, nie je rameno, ale je nižšie. Podľa nás to bola jasná penalta. Keď hráme proti istanbulským tímom, rozhodcovia ich chránia. Keby sa to stalo v Istanbule proti nám, bola by to jasná penalta," hneval sa prezident.
Podľa uznávaného bývalého tureckého abritra Mustafa Culcu išlo o správny verdikt: „Rozhodca si pozrel záznam a správne penaltu zrušil."
Len mávol rukou pred nahnevanými fanúšikmi
„Nemám rád výhovorky. Dnes sme vyhoreli," hodnotil úprimne zápas nový kouč Fenerbahce Domenico Tedesco a pokračoval: „Prvých 20 minút náš plán fungoval. Po tom, čo súper využil jednu stratu lopty, sme úplne stratili zápas. Za jeden bod môžeme byť veľmi radi!"
Práve Tedesco sa chcel po zápase postaviť čelom k sektoru hostí, no keď sa k nemu priblížil, fanúšikovia Fenerbahce začali pískať.
Milan Škriniar len mávol rukou a odtiahol trénera z hracej plochy.
Napriek neuspokojivému výsledku bol kapitán Fenerbahce opäť výnimkou.
„V zápase som na ihrisku nevidel bojovať žiadneho hráča. Okrem Milana Škriniara," tvrdil Suat Umurhan, televízny expert stanice A Spor.
Vynechá prvé minúty vo Fenerbahce
„Okrem Milana Škriniara a brankára Tarika Cetina tam hádam nikto netúžil vyhrať zápas. Ak chcete bojovať o titul, takýto zápas musíte vyhrať," vyhlásil bývalý turecký futbalista Ahmet Dursun pre Ekol Sports.
Škriniar si z duelu so Samsunsporom odniesol aj žltú kartu, pre ktorú bude svojmu tímu chýbať v nasledujúcom ligovom zápase. Znamená to, že slovenský stopér vynechá prvé minúty v drese Fenerbahce.
V tejto sezóne strávil na trávniku 1260 minút. Vo vlaňajšom ročníku odohral za Fenerbahce 2100 minút, čo znamená, že tento kalendárny rok nechýbal na ihrisku ani minútu od svojho príchodu do Turecka.
Za istanbulský klub odohral už 37 zápasov, teda rovnako, ako za rok a pol pôsobenia v Paríži St. Germain.