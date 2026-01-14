Najviac hlasov získali kanonieri. Najväčšiu hodnotu má však úspech mužstva, hovorí jeden z nich

Východoslovenský futbalový zväz vyhlásil najlepšiu jedenástku roka 2025 najvyššej regionálnej súťaže – Majstrovstiev regiónu, 4. ligy Východ.
V jedenástke roka sú – Carlos David Mena Jimenéz a Yafer Cordoba Perea (obaja Gerlachov ), Filip Serečin (Medzilaborce), Jakub Škovran (Čaňa), Jevgenyi Kovalenko (Medzev), Slavomír Kráľovič (Kendice), Igor Žofčák (Medzilaborce), Miloš Adam (Sobrance), Lukáš Micherda (Ľubotice) a Miroslav Gutič (Sobrance).
Najviac hlasov – po 14 z celkových 18 nominácií – získali Jakub Škovran z Čane a Kolumbijčan Carlos David Mena Jimenéz z Gerlachova.
Škovran je zároveň najlepším strelcom jesennej časti, keď zaznamenal 14 gólov. Jimenéz sa presadil jedenásťkrát. Obaja patria k elitným kanonierom súťaže a aj vďaka ich gólom sa ich kluby pohybujú na popredných priečkach tabuľky. Čaňa je druhá, Gerlachov štvrtý.
Obom najúspešnejším hráčom sme položili tri rovnaké otázky.
Čo pre vás znamená účasť v jedenástke roka?
Jakub Škovran: „V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali, úprimne si to veľmi vážim.
Je to príjemné ocenenie práce, ktorú som odviedol počas celej jesennej časti. Zároveň je to pre mňa motivácia, aby som potvrdil formu aj na jar.“
Carlos David Mena Jimenéz: „Získanie najväčšieho počtu hlasov pre mňa veľa znamená. Hovorí to o tom, že si robím svoju prácu dobre a že podávam kvalitné výkony na tréningoch aj v zápasoch.
To, čo robíme na tréningoch, sa odráža aj v zápasoch. Úprimne ma to teší a ešte viac motivuje pracovať tak tvrdo, ako len viem. Môj úspech je úspechom celého tímu a trénera, ktorým patrí moja vďaka.“
Vďaka čomu ste sa stali, podľa vás, najúspešnejšími z hľadiska počtu nominácií?
Jakub Škovran: „Myslím si, že rozhodujúca bola konzistentnosť výkonov a správne mentálne nastavenie.
Snažil som sa ísť do každého zápasu naplno a prevziať zodpovednosť v dôležitých momentoch. Veľkú zásluhu má aj kolektív, tréneri a prostredie v klube, ktoré mi umožnili byť tam, kde som.“
Carlos David Mena Jimenéz: „V mojom prípade je dôvodom túžba neustále napredovať – rásť ako človek a ako futbalista.
Mojím snom je hrať profesionálny futbal a pomôcť rodine, ktorá je mojou najväčšou motiváciou. Veľmi mi pomohol a podporoval ma aj náš tréner Rastislav Kica.“
Ako by ste chceli na tento úspech nadviazať v jarnej časti súťaže?
Jakub Škovran: „Chcem potvrdiť výkony z jesene a byť pre tím ešte platnejší. Individuálne ocenenia sú pekné, ale najväčšiu hodnotu má pre mňa úspech mužstva. Naším cieľom je bojovať o popredné priečky a dokázať, že tam patríme.“
Carlos David Mena Jimenéz: „Toto uznanie si chcem zaslúžiť ešte tvrdšou prácou – s pokorou, disciplínou a odhodlaním.
Chcem dávať góly a pomáhať tímu v ofenzíve aj defenzíve. S klubom chceme postúpiť do tretej ligy, o čo sa usilujeme už dve sezóny. Ak zostaneme jednotní a budeme tvrdo pracovať, verím, že cieľ dosiahneme.“