Skalica dotiahla do tímu afrického hráča. Pôsobil vo viacerých kluboch

Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver. (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2025 o 13:56
ShareTweet0

Vedenie zareagovalo na nečakaný odchod Nika Vukančiča.

SKALICA. Futbalový klub MFK Skalica predstavil novú posilu do obrany. Do tímu účastníka Niké ligy zo Záhoria prišiel 24-ročný obranca Peter Guinari.

Klub o príchode reprezentanta Stredoafrickej republiky informoval vo štvrtok na svojom webe. V správe dodal, že vedenie zareagovalo na nečakaný odchod Nika Vukančiča.

„Som z Nemecka, pôvodne zo Stredoafrickej republiky. Hral som v Nemecku, Luxembursku, Holandsku a môj posledný klub bol v Bulharsku.

Rozhodol som sa hrať aj za svoju pôvodnú národnú reprezentáciu Stredoafrickej republiky. Som obranca a väčšinou hrávam na poste stopéra,“ predstavil sa pre klubový web Guinari, ktorý prišiel ako voľný hráč.

„Prvé dojmy sú veľmi pozitívne, tím je veľmi profesionálny a má dobrú technickú úroveň. Posledný týždeň som si v klube veľmi užil. Ligu poznám, pretože v nej hrá jeden z mojich najbližších priateľov, takže som sledoval veľa zápasov.

Slovenská liga je známa svojím fyzickým aj technickým štýlom. Chcem tímu pomôcť čo najviac svojimi kvalitami a zároveň sa ďalej rozvíjať,“ dodal Guinari, ktorý naposledy pôsobil v Krumovgrade v bulharskej najvyššej súťaži, odkiaľ klub vypadol a následne sa neprihlásil ani do tamojšej druhej ligy.

Guinari si pripísal nateraz posledné štarty za národný tím Stredoafrickej republiky v marci v rámci kvalifikácie MS 2026.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Matúš Begala, acrhívna snímka.
    Matúš Begala, acrhívna snímka.
    Michalovce hlásia návrat odchovanca. Slovenský stredopoliar prichádza z Grécka
    dnes 15:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Skalica dotiahla do tímu afrického hráča. Pôsobil vo viacerých kluboch