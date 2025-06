Trénera očarili čísla a prepínanie mladíka. V Slovane má nahradiť ikonu

„Petra Pokorného sme dlhodobo sledovali, mali sme oňho záujem počas pôsobenia v Španielsku i následne po jeho prvom fantastickom ročníku v Ekstraklase. Som rád, že do tretice sa to podarilo,“ opisoval Ivan Kmotrík pre klubovú stránku Slovana.

Aj mládežníckeho trénera Stanislava Maceka ihneď upútal.

„Mal vtedy sedemnásť či osemnásť a pôsobil na mňa, ako keby mal už 25 rokov. Možno to bolo spôsobené aj tým, že hrával mužský futbal v druhej rakúskej lige. Bol vyzretý. Technicky aj takticky. Počas tréningu koučoval celý tím,“ chválil ho Macek. Pokorný bol vtedy veľmi mladý, ale pôsobil ako líder.

Kamarát s Haalandom

„Vnímal a cítil hru. Prenášal trénerove myšlienky na ihrisko. Fyzicky je veľmi dobre vybavený. Vždy bol v správnom čase na správnom mieste. V hlave to má dobre usporiadané. Veľmi zaujímavý hráč. Má dobrý prvý dotyk. Guľa ho vtedy videl na jednom zraze tímu do 18 rokov a hneď ho zobral do výberu do 21 rokov. Je ročník narodenia 2001 a hrával s chlapcami z ročníka 1998. Keď sa mu budú zranenia vyhýbať, je perspektívny,“ dodal Macek.