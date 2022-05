Weiss vynechal najväčšie eso. V derby padol najrýchlejší gól a už nič

/zdroj: TASR/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Z našej strany bol výborný úvod, pekná akcia za obranu a Čavrič to výborne spravil. Prakticky sme rozhodli zápas. Chceli sme vyhrať, je to derby. Trnava dobre vykrývala priestory, je nebezpečná z krídelných priestorov. My sme mali viacero hráčov, ktorí mali dlhší herný výpadok. Dnes sme boli o gólik lepší zo šance zápasu, preto sme vyhrali."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Katastrofálny úvod nás stál pravdepodobne druhé miesto v lige aj lepší výsledok v tomto zápase. Slovan je efektívne mužstvo. V ďalšom priebehu sme mali územnú prevahu, ale nevytvorili sme si šance. Chýbala nám k tomu kvalita. O týždeň musíme podať diametrálne odlišný výkon. Musíme dať do toho viac energie a šťavy."