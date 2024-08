Slovan chváli aj Gašparík: Hrá so srdcom, zdobí ho kvalita. Mal štvorpercentnú šancu

Z prvého zápasu si prináša prijateľný stav 1:1. Je tak krôčik od postupu do najslávnejšej futbalovej klubovej súťaže.

Takto blízko, konkrétne v play-off Ligy majstrov, bol za spomínané obdobie len raz, a to v sezóne 2014/2015, keď ho vyradil bieloruský šampión BATE Borisov.

Za posledných 25 rokov ide o jedenásty pokus Slovana prebojovať sa do hlavnej súťaže Ligy majstrov z kvalifikačných predkôl.

V predošlej edícii Ligy majstrov sa v poslednom kvalifikačnom kole bojovalo o šesť miesteniek do milionárskej súťaže.

Vtedy začínal Slovan v druhom predkole. Tento rok sa zasa stal jediným celkom, ktorý sa do play-off prebojoval z prvého predkola.

V play-off sa zasa vďaka majstrovskej vetve vyhol klubom z ligovej vetvy, a to Slavii Praha, Lille, Dynamu Kyjev a FC Salzburg.

To isté platilo aj o druhom predkole, keďže Slovan nemohol pre rozdelenie do skupín ešte pred žrebom naraziť na tímy ako Sparta Praha, Ferencváros či Karabach.

Do Európskej ligy 33 percent a do Konferenčnej ligy 46 percent.

Keď Slovan začínal v prvom predkole, podľa rôznych špecializovaných dát mal len štvorpercentnú šancu prebojovať sa do hlavnej súťaže Ligy majstrov.

Navyše, vďaka tomu, že Slovan patril medzi nenasadené tímy v majstrovskej vetve, sa nakoniec nemohol stretnúť ani s pražskou Spartou, nórskym FK Bodø/Glimt, tureckým Galatasarayom či azerbajdžanským Karabachom.

Slovan tak zaznamenal skvelú a vydarenú cestu do play-off, no nie senzačnú. V každom predkole bol papierovým favoritom. To už však neplatí o dvojzápase s FC Midtjylland.