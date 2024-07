ONLINE: Shamrock Rovers - Sparta Praha dnes, 2. predkolo Ligy majstrov, LIVE

Shamrock Rovers F.C.



Shamrock Rovers je nejúspěšnějším celkem irské fotbalové historie, když se 21x stal irským šampiónem, k tomu 25x ovládl irský FA Cup, což v obou soutěžích je tamní historické prvenství. K tomu drží řadu dalších národních rekordů, jako je třeba počet povolaných hráčů do irského národního týmu (64).



Irská Premier League se hraje „severským“ způsobem, tedy jaro-podzim. Shamrock Rovers se tak účastní kvalifikace o Premier League díky triumfu z loňského kalendářního roku, kdy tamní nejvyšší soutěž ovládl o sedm bodů a povedlo se mu to počtvrté v řadě.



Na pátý triumf v řadě to však nevypadá, neboť letoš už je jsou odehrány dvě třetiny sezóny a Shamrock je momentálně až čtvrtý, přičemž na vedoucí Shelbourne i se zápasem k dobru ztrácí už plných třináct bodů.



V rámci irské Premier League si Shamrock Rovers naposledy poradili s předposledním Dundalkem 1:0, předtím ale padli s dvěmma celky z druhé poloviny tabulky (St. Patricks Athletics a Sligo Rovers), což je připravilo o nějakou reálnou naději zabojovat ještě o pokračování mistrovské série.



V kvaliifkaci o Ligu mistrů už má Shamrock Rovers za sebou jedno předkolo. Dokázal v něm udolat islandský Vikingur Rejkjavík a slovo udolat do tohoto dvojzápasu skutečně pasuje.



Po remíze 0:0 na Islandu, kdy irský celek byl horším týmem, dokázal doma zvítězit 2:1, ovšem vedla k tomu velmi trnitá cesta. Shamrock se v úvodních dvaceti minutách ujal dvoubrankové vedení díky dvěma brankám Johnnyho Kennyho a vypadalo to velmi dobře rozehrané. Ve druhém poločase však nejdříve Nikolaj Hansen snížil na 1:2, poté byl vyloučen Jack Byrne a Shamrock v oslabení málem o postupové vedení přišel, když v nastaveném čase byla nařízena penalta pro Vikingur, Nikolaj Hansen však trefil tyč.



Shamrock tak těžce vybojoval postup, ovšem přišel právě o vyloučeného klíčového špílmachra Jacka Byrneho.