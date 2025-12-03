Fanúšikovia vyčíňali v derby. Sevillu potrestali čiastočným uzavretím štadióna

Klub taktiež dostal pokutu.

Španielsky futbalový klub FC Sevilla dostal trojzápasový trest čiastočného uzavretia štadióna.

Dôvodom je správanie fanúšikov, ktorí počas nedeľňajšej prehry 0:2 v mestskom derby proti Realu Betis hádzali na ihrisko rôzne predmety. V stredu o tom informovala agentúra AFP.

Zápas prerušili na 15 minút po tom, čo domáci priaznivci na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana v závere duelu La Ligy hádzali na hráčov predmety vrátane plastových fliaš a zapaľovačov.

Disciplinárna komisia Španielskej futbalovej federácie udelila Seville pokutu 45-tisíc eur a trojzápasové uzavretie časti štadióna za veľmi vážne porušenia disciplinárneho poriadku.

Sevilla si odpyká trest počas domácich stretnutí s Realom Oviedo, Levante a Celtou Vigo. Po prehre s mestským rivalom sa nachádza na 13. mieste s náskokom 4 bodov na pásmo zostupu.

    dnes 16:05
