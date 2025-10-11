Ďalšie zranenie veľkohviezdy. Útočník Dortmundu opustil reprezentačný kemp

Serhou Guirassy.
Serhou Guirassy. (Autor: TASR/AP)
11. okt 2025
Skúsený útočník sa vrátil do Nemecka, kde sa pokúsi dať zdravotne do poriadku.

BERLÍN. Guinejská futbalová reprezentácia sa musí zaobísť bez Serhouho Guirassyho v kvalifikačných bojoch o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Dvadsaťdeväťročný útočník predčasne opustil národný tím pre zranenie.

Hráča nemeckej Borussie Dortmund už trápilo niekoľko dní zranenie stehna, pre ktoré absentoval v ligovom stretnutí s Mainzom.

Pri výhre Guiney 2:1 nad Mozambikom nezasiahol Guirassy do duelu podľa agentúry DPA pre problémy so zadným stehenným svalom.

Skúsený útočník sa vrátil do Nemecka, kde sa pokúsi dať zdravotne do poriadku na bundesligový šláger proti Bayernu Mníchov.

Serhou Guirassy.
Serhou Guirassy.
Ďalšie zranenie veľkohviezdy. Útočník Dortmundu opustil reprezentačný kemp
dnes 12:04
