Sergio Ramos je stále bez klubu. Dostal ponuku z Egypta, ale chcel viac peňazí

Ako uviedol web denníka Marca, predstavitelia najúspešnejšieho afrického klubu 20. storočia nadviazali kontakt so zástupcami 38-ročného Ramosa, no napokon sa nepreťali ich ekonomické očakávania.

Ako uviedol člen predstavenstva klubu Hani Shoukry, v súčasnosti bolo ťažké podpísať zmluvu s Ramosom.

„Ak by sme s touto operáciou začali skôr, mohlo sa to zrealizovať. Ramosa naša ponuka potešila,“ vyhlásil Shoukry. Týmito slovami naznačil, že Zamalek by potreboval viac času, aby zohnal peniaze na uskutočnenie prestížneho transferu, ktorý by klubu pomohol zviditeľniť sa vo svete.

Sergio Ramos hral v uplynulej sezóne v FC Sevilla. Predtým si dva roky obliekal dres parížskeho Saint-Germain, kam zamieril v roku 2021 po 16-ročnom pôsobení v Reale Madrid.

Ramos patrí k ikonám svetového futbalu i na reprezentačnej úrovni. Za Španielsko nastúpil v 180 dueloch, v ktorých strelil 23 gólov.