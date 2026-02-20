Škandál v Turecku ohľadom stávkovania pokračuje. Zatkli ďalších popredných funkcionárov

Turecká polícia zadržala ďalších 32 ľudí vrátane popredných funkcionárov futbalových klubov, ktorí sú podozriví zo zapojenia do aféry s nelegálnym stávkovaním a ovplyvňovaním zápasov v domácich ligových súťažiach.
Informovalo o tom prokuratúra v Istanbule, podrobnosti o zadržaných ale nezverejnila.
Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že polícia vykonala záťahy v desiatich provinciách. Jedného z podozrivých sa zatiaľ nepodarilo chytiť. Podľa výsledkov vyšetrovania stávkovali zadržaní prevažne na vlastné tímy, niektorí ale vsadili aj na súpera. Mená zatknutých funkcionárov ani spojenie s konkrétnymi klubmi úrady nezverejnili.
Stávkárska aféra v tureckom futbale vypukla vlani na konci októbra. Turecký zväz v decembri uviedol, že na stretnutie stávkovalo viac ako 150 rozhodcov vrátane tých z elitnej Süper Lig.
Do vyšetrenia prípadu má zastavenú činnosť 149 rozhodcov a vyše 1000 hráčov, medzi nimi aj 27 futbalistov z prvej ligy a veľkoklubov Galatasarayu a Besiktasu. Z rozhodnutia súdu bude vo väzbe čakať na začatie konania dvadsať osôb vrátane hráčov z najvyššej súťaže.