Poliaci si udržali slovenského kanoniera. Bobček predĺžil zmluvu s Lechiou

Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček predĺžil zmluvu s poľským tímom Lechia Gdaňsk do roku 2030.
Dvadsaťštyriročný Slovák, ktorý prestúpil do Ekstraklasy z Ružomberka, je najlepším strelcom ligy v prebiehajúcej sezóne. Klub oznámil predĺženie kontraktu na svojej oficiálnej stránke.
„Od prvého dňa som sa tu cítil ako doma. Som vďačný za dôveru, ktorú mi prejavil prezident a celý tím Lechie, vrátane fanúšikov. Som rád, že môžem naďalej hrdo reprezentovať bielo-zelené farby,“ vyjadril sa Bobček, ktorý v tomto ročníku nastrieľal 14 gólov v 19 ligových zápasoch.
V novembri absolvoval aj premiéru v slovenskej reprezentácii. Pri prvom dotyku s loptou rozhodol o víťazstve Slovenska nad Severným Írskom 1:0 v zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.