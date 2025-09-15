Po domácom debakli sa ozýval piskot. Tradičný nemecký klub prepustil trénera

Po troch kolách je jediným tímom bez streleného gólu.

MÖNCHENGLADBACH. Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach sa rozlúčil s trénerom Gerardom Seoanem.

Švajčiarovi zverenci nedokázali v úvodných troch stretnutiach Bundesligy bodovať naplno. Na konte majú jeden bod za bezgólovú remízu s Hamburgerom SV.

V uplynulom kole prehrali doma vysoko 0:4 s Werderom Brémy a fanúšikovia ich vyprevadili piskotom.

Mönchengladbach je tak po troch kolách jediným mužstvom v najvyššej súťaži bez streleného gólu.

Po nedeľnej prehre ešte športový riaditeľ Borussie Roland Virkus nechcel robiť unáhlene závery, no v pondelok už klub oficiálne oznámil zmenu na trénerskom poste. Tím dočasne preberie kormidelník hráčov do 23 rokov Eugen Polanski.

