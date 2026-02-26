Brankár Manchestru United si užíva fyzickosť Premier League. V klube sa dokázal uchytiť

Belgický brankár Senne Lammens z anglického futbalového klubu Manchester United si pochvaľuje fyzickú výzvu v Premier League po náročnom víťazstve 1:0 na pôde Evertonu. Red Devils získali v pondelok tri body a súper sa podľa Lammensa snažil tlačiť pri rohových kopoch a nahusto obsadil šestnástku.
Belgičan bol vystavený aj viacerým strelám z diaľky. Napriek tomu si 23-ročný gólman, ktorý predtým pôsobil v Antverpách, odolal tejto snahe domácich a pokračuje vo výborných výkonoch v najprestížnejšej anglickej súťaži.
Mnohí zahraniční brankári mali na začiatku problémy so silovou hrou v Anglicku, no Lammens rád prijíma výzvy. Jeho stabilná forma pomohla United pod vedením dočasného kouča Michaela Carricka k tomu, že aktuálne figuruje na 4. priečke hodnotenia Premier League.
"Pre mňa je to jednoducho tak. Premier League je aj o fyzickosti, o určitom druhu boja v šestnástke. Je to zároveň moja sila, takže túto výzvu si užívam," uviedol Lammens.
Dodal, že pravidlá musia byť dodržiavané, aby hra nebola príliš tvrdá, ale zároveň príjemne opúšťa svoju komfortnú zónu a zvláda takéto situácie. "Aj keď pri mne bolo veľa hráčov, stále som si poradil s centrami, čo mi dodáva dobrý pocit, že robím všetko správne," pokračoval.
Manchester United za Lammensa zaplatil 18 miliónov libier (cca 20,6 milióna eur) počas prestupového konca v úvode aktuálneho ročníka, pričom mladík vytlačil zo základnej zostavy neistého Altaya Bayindira, ktorý predtým chytal po odchode Andreho Onanu.
Pre Lamensa je to iba druhá sezóna v seniorskom futbale, no zatiaľ sa dobre adaptuje na požiadavky anglického veľkoklubu. "Pár týždňov dozadu som povedal, že som si nevedel predstaviť, že by to mohlo ísť lepšie. No zároveň sa príliš nepozerám späť, bolo to skvelé, ale každý týždeň sa musím znova presadiť," priznal Belgičan.