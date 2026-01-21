Finančné odmeny a pozemky pri mori. Senegalčania dostali odmeny za titul

Každý z futbalistov senegalskej reprezentácie dostane za triumf na Africkom pohári národov odmenu 130.000 dolárov a prímorský pozemok s rozlohou 1500 štvorcových metrov. Oznámil to prezident krajiny Bassirou Diomaye Faye.
Odmeny dostanú aj členovia vedenia národného futbalového zväzu, na ktoré čaká 89.000 dolárov a pozemok veľký 1000 štvorcových metrov. Zamestnanci ministerstva športu si po titule medzi seba rozdelia 545.000 dolárov.
Senegalský prezident odmeny vyhlásil napriek veľkému zadlženiu krajiny. Medzinárodný menový fond ho vyčíslil na 132 percent HDP po tom, čo súčasná vláda odhalila zatajené miliardové dlhy predchodcov.
VIDEO: Zostrih z finálového zápasu Senegal - Maroko
Senegal v nedeľňajšom finále zdolal Maroko 1:0 po predĺžení a nadviazal na doteraz jediný titul z roku 2021. Zápas v Rabate sprevádzali chaos a bizarné scény.
Mužstvo počas nastaveného času po šarvátke pri lavičkách a na protest proti penalte pre domácich odišli zo ihriska. Po niekoľkých minútach sa vrátili, Brahim Díaz pokutový kop nepremenil a Pape Gueye v predĺžení rozhodol o výhre Senegalu.