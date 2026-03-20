Senegal neplánuje odovzdať trofej Maroku. Tréner ju radšej presunul na vojenskú základňu

Rozhodnutie Konfederácie afrického futbalu (CAF) o pridelení titulu z ostatného Afrického pohára národov pre Maroko sa nestretla s pochopením v Senegale, ktorý bol dva mesiace korunovaný ako víťaz.
Kontroverzia sa začala v utorok 17. marca po rozhodnutí CAF. Zatiaľ čo sa jedna krajina teší, druhá zúri. Pravdepodobne sa celý konflikt dostane až na Športový arbitrážny súd (CAS).
Finále Afrického pohára národov pôvodne ovládli hráči Senegalu 1:0 po predĺžení, no v nadstavenom čase druhého polčasu mohli zvíťaziť domáci futbalisti, ktorí však nepremenili pokutový kop.
Tréner Senegalu Pape Thiaw sa vytúženej trofeje vzdať nehodlá, preto prišiel s originálnym nápadom, ako ju uchrániť a nedať súperovi - presunul ju na vojenskú základňu.
Virálne video na sociálnych sieťach ukazuje kouča obklopeného ozbrojenými vojakmi, ako drží nádherné ocenenie.
Pri spomenutej penalte nariadil svojim hráčom opustiť ihrisko na protest voči tomuto rozhodnutiu. To spôsobilo takmer 20-minútové prerušenie stretnutia.
Hoci sa tím neskôr vrátil a triumfoval po predĺžení, disciplinárna komisia CAF rozhodla, že tím Senegalu porušil články 82 a 84. Tím sa považuje za zdolaného, ak "odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym koncom zápasu bez povolenia rozhodcu".
Takéto porušenie automaticky znamená kontumačnú prehru 0:3 a vyradenie zo súťaže.
Video nie je overené a špekuluje sa, že ho mohli natočiť skôr - po triumfe vo finále Afrického pohára národov.
V tejto chvíli neexistuje žiadne oficiálne potvrdenie a pravosť klipu nie je možné overiť. Situácia však naďalej zostáva napätá.
Senegal oficiálne potvrdil, že sa proti rozhodnutiu odvolá na CAS v Lausanne. Dovtedy zostáva trofej v krajine a tento príbeh sa ešte zďaleka nekončí.