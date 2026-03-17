Nečakaný zvrat v Afrike. Senegalu po mesiacoch vzali titul a prisúdili ho Maroku

Dva mesiace po chaotickom finále futbalových majstrovstiev Afriky kontinentálnej federácie prisúdila kontumačné víťazstvo Maroka.
Pôvodne vyhral šampionát Senegal, ktorý vo finále v Rabate porazil domáci tím 1:0 po predĺžení.
V závere normálnej hracej doby odišli Senegalci z ihriska na protest proti penalte odpískanej v prospech Maroka a vrátili sa až po zhruba štvrť hodine.
Najlepší strelec turnaja Brahim Díaz pokutový kop nepremenil a v predĺžení rozhodol o druhom senegalskom triumfe na africkom šampionáte Pape Gueye.
Odvolacia komisia Africkej futbalovej federácie (CAF) teraz prekvapujúco výsledok finálového zápasu zvrátila a prisúdila výhru v pomere 3:0 Maroku.
Svoj verdikt zdôvodnila tým, že články 82 a 84 poriadkov Afrického pohára národov hovoria, že "ak z akéhokoľvek dôvodu tím odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred koncom zápasu bez súhlasu rozhodcu, bude považovaný za porazeného a bude zo súťaže trvalo vylúčený."
Škandalóznym priebehom finále sa už na konci januára zaoberala disciplinárna komisia, ktorá protest Maroka proti výsledku zápasu zamietla, rozdala však rôzne tresty obom stranám.
Tréner Senegalu Pape Thiaw dostal zákaz činnosti na päť zápasov za to, že odviedol tím z ihriska. Jeho zverenci Iliman Ndiaye a Ismaila Sarr dostali dištanc na dve stretnutia a národný zväz dostal pokutu 615 000 dolárov.
Sankcie postihli aj Maroko, ktoré malo zaplatiť spolu 315 000 dolárov okrem iného za to, že podávači lôpt opakovane kradli senegalskému brankárovi uterák.
Kapitán Ašraf Hakimí dostal zákaz štartu na dva zápasy a záložník Ismael Sajbarí na tri. Sajbarí navyše dostal pokutu 100 000 dolárov. Marocký zväz krátko potom oznámil, že trest považuje za neprimeraný a odvolá sa proti nemu.
Odvolacia komisia CAF dnes znížila finančný postih pre marocký zväz, zmiernila trest Sajbarímu a zrušila mu pokutu, ale predovšetkým nečakane zmenila výsledok. Maročania vďaka tomu vyhrali africký šampionát po 50 rokoch a získali druhý titul.