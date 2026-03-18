Senegal sa proti odobratiu titulu odvolá. Vrhá to hanbu na africký futbal, uviedol zväz

Senegal sa proti odobratiu titulu z afrického futbalového šampionátu odvolá na Športový arbitrážny súd v Lausanne.
Oznámil to národný zväz v reakcii na utorkový verdikt odvolacej komisie Africkej futbalovej federácie, ktorá dva mesiace po chaotickom finále v Rabate prisúdila kontumačné víťazstvo Maroku. Pôvodne vyhral šampionát Senegal, ktorý zdolal domáci tím 1:0 po predĺžení.
Podľa odvolacej komisie porušili Senegalci herný poriadok súťaže, keď v závere normálnej hracej doby odišli z ihriska na protest proti penalte odpískanej v prospech Maroka a vrátili sa po zhruba štvrťhodine. Preto výsledok finálového zápasu nečakane zvrátila a prisúdila výhru v pomere 3:0 Maroku.
"Senegalská futbalová federácia odsudzuje toto nespravodlivé, bezprecedentné a neprijateľné rozhodnutie, ktoré vrhá hanbu na africký futbal," uviedol zväz vo vyhlásení.
Škandalóznym priebehom finále sa už na konci januára zaoberala disciplinárna komisia, ktorá rozdala rôzne tresty obom stranám v podobe pokút a zákazov činnosti.
Výsledok ale ponechala. Maročania, ktorí ihneď po zápase avizovali, že sa obrátia na africkú federáciu a FIFA, sa proti výsledku disciplinárneho konania odvolali.
"Toto opatrenie v žiadnom prípade nemalo za cieľ spochybniť športový výkon účastníkov súťaže, ale iba požadovať dodržanie pravidiel," uviedla marocká federácia vo vyhlásení. Maročania vďaka verdiktu odvolacej komisie vyhrali africký šampionát po 50 rokoch a získali druhý titul.
Podobným spôsobom získal v roku 2019 tuniský tím Espérance titul v africkej Lige majstrov. Víťazom bol vyhlásený tri mesiace po finálovej odvete, v ktorej hráči Wydadu Casablanca odmietli pokračovať po neuznanom góle.
Televízny záber preukázal, že gól bol regulérny a marocký tím trval na preverení situácie u videorozhodcu.
Systém ale nefungoval, o čom údajne rozhodcovia na rozdiel od hráčov vedeli vopred. Pôvodne sa mal zápas opakovať na neutrálnej pôde, ale napokon CAF prisúdila výhru tuniskému klubu.
Odobratie titulu Senegalu odsúdil aj jeden z najznámejších hráčov z tejto krajiny Sadio Mane. „Zašlo to priďaleko. Toto nie je futbal, za ktorý bojujeme, v aký Afrika verí. V tejto hre je priveľa korupcie, ktorá ničí vášeň miliónov fanúšikov na celom kontinente.
Hráči odovzdajú na trávniku všetko, ale rozhodnutia mimo neho rozhodujú o trofejách. Som sklamaný nielen za Senegal, ale za celý africký futbal. Zaslúžime si viac. Spravodlivosť, transparentnosť a rešpekt,“ zverejnil na sociálnej sieti X bývalý hráč FC Liverpool a Bayernu Mníchov, ktorý momentálne hrá za saudskoarabský Al Nassr.