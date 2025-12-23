Tréner ho nechce stratiť. Africký kanonier v Anglicku vzbudil záujem veľkoklubov

Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola dúfa, že Antoine Semenyo zostane v Bournemouthe aj po zimnom prestupovom období.
O 25-ročného krídelníka prejavili záujem viaceré kluby vrátane obhajcov majstrovského titulu FC Liverpool či Manchestru United.
Reprezentant Ghany patrí v tejto sezóne medzi najlepších strelcov Premier League, v 16 zápasoch vsietil osem gólov a pripísal si tri asistencie. V tabuľke strelcov sa delí o tretiu priečku s Hugom Ekitikem z Liverpoolu.
„Sú situácie, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ale momentálne je Antoine náš hráč a bude za nás hrať aj naďalej. Ak sa ma pýtate, nechcem oňho prísť, určite nie. Ale ako hovoríme vždy, keď sa začne prestupové obdobie, nikdy neviete, čo sa stane,“ uviedol Iraola podľa DPA.