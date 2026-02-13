Šéf rozhodcov sa vyjadril k VARu. Nemôžeme sa uberať týmto smerom, hovorí

Šéf rozhodcovskej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) Roberto Rosetti nie je spokojný so smerom, akým sa uberá systém VAR.
Technológia sa podľa neho stáva čoraz viac mikroskopickou a spôsobuje nepotrebné zásahy rozhodcov.
Rosetti je toho názoru, že problémom nie sú faktické rozhodnutia ako napríklad ofsajd, ale skôr subjektívne posudzovanie situácií.
„Myslím si, že sme zabudli, čo je cieľom tohto systému. Technológia pracuje bezchybne pri jasných a faktických chybách arbitrov. Čo však spôsobuje problém, sú individuálne interpretácie určitých situácií. Keď sa pozeráte na šport v extrémne spomalenom zábere, dokážete nájsť veľké množstvo vecí.
Nemôžeme sa uberať týmto smerom, po sezóne sa o tom jednoznačne musíme porozprávať,“ citovala Rosettiho agentúra DPA.
Technológia má pomáhať rozhodcom a zvrátiť tak ich jednoznačné chyby, no podľa priaznivcov už zasahuje do zápasu aj tam, kde by nemusela. Talian nechcel priamo pomenovať súťaže, kde vidí najväčšie rezervy.
Rosetti napriek tomu nevylúčil, že by sa VAR mohol v budúcnosti zaoberať správnym posudzovaním rohových kopov. Kľúčové bude podľa neho zaručiť, aby sa stretnutia ešte viac nespomaľovali. Ďalšou témou by po ukončení aktuálnej sezóny mohla byť opätovná diskusia o pravidle hrania rukou.