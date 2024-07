Sázkové kanceláře nejvíce favorizují reprezentaci Francie, v těsném závěsu potom Novozélanďany. O cenný kov by se podle papírových předpokladů měly poprat Argentina a Fidži, které útočí na třetí zlato v řadě. Překvapení by mohly způsobit reprezentace Irska, Austrálie či JAR, medailový úspěch jakékoliv další země už by byl doslova šok.