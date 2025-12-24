Ďalší problém pre tím okolo Škriniara. Prezidentovi klubu našli v tele kokaín

Sadettin Saran.
Sadettin Saran. (Autor: REUTERS)
TASR|24. dec 2025 o 15:19
ShareTweet0

Šéf „Feneru“ vypovedal pred pár dňami v rámci prebiehajúceho vyšetrovania drogovej trestnej činnosti.

Prezident tureckého futbalového klubu Fenerbahce Istanbul mal pozitívny test na drogy. Podľa denníka Fanatik sa našli vo vzorke vlasov Sedattina Sarana stopy kokaínu.

Správu zaslali istanbulskej hlavnej prokuratúre a Saranovi udelili cestovné obmedzenia.

Šéf „Feneru“ vypovedal pred pár dňami v rámci prebiehajúceho vyšetrovania drogovej trestnej činnosti, do ktorej majú byť zapojené viaceré významné osobnosti z mediálnej sféry a zo šoubiznisu.

Šesťdesiatjedenročný Saran je bývalý športovec, podnikateľ a športový manažér narodený v USA. V septembri tohto roku sa ujal funkcie prezidenta Fenerbahce.

Klub, v ktorom pôsobí kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar, je v tabuľke tureckej Superligy na 2. mieste o tri body za vedúcim mestským rivalom Galatasarayom.

Tabuľka Süper Lig

Ďalšie súťaže

Sadettin Saran.
Sadettin Saran.
Ďalší problém pre tím okolo Škriniara. Prezidentovi klubu našli v tele kokaín
dnes 15:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ďalší problém pre tím okolo Škriniara. Prezidentovi klubu našli v tele kokaín