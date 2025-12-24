Ďalší problém pre tím okolo Škriniara. Prezidentovi klubu našli v tele kokaín

Prezident tureckého futbalového klubu Fenerbahce Istanbul mal pozitívny test na drogy. Podľa denníka Fanatik sa našli vo vzorke vlasov Sedattina Sarana stopy kokaínu.
Správu zaslali istanbulskej hlavnej prokuratúre a Saranovi udelili cestovné obmedzenia.
Šéf „Feneru“ vypovedal pred pár dňami v rámci prebiehajúceho vyšetrovania drogovej trestnej činnosti, do ktorej majú byť zapojené viaceré významné osobnosti z mediálnej sféry a zo šoubiznisu.
Šesťdesiatjedenročný Saran je bývalý športovec, podnikateľ a športový manažér narodený v USA. V septembri tohto roku sa ujal funkcie prezidenta Fenerbahce.
Klub, v ktorom pôsobí kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar, je v tabuľke tureckej Superligy na 2. mieste o tri body za vedúcim mestským rivalom Galatasarayom.