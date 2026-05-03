VIDEO: Messi skóroval v jubilejnom zápase za Miami. Jeho tímu k bodom nestačilo ani vedenie 3:0

Argentínsky futbalista Lionel Messi musel v jubilejnom zápase za Miami prežiť trpkú prehru.
Pri 100. súťažnom štarte v drese Interu sa svetový šampión zapísal aj medzi strelcov, no tímu z Floridy v sobotnom zápase MLS nestačilo na bodový zisk ani vedenie 3:0.
Floridské derby nečakane vyhralo Orlando gólom v nadstavenom čase 4:3.
Messi dal ôsmy gól v sezóne v 34. minúte a domáci tím v tom momente viedol o tri góly. Ešte do prestávky však znížil krajan argentínskej hviezdy Martín Ojeda, ktorý po zmene strán skóroval ešte dvakrát a po uplynutí riadneho hracieho času pridal k hetriku aj asistenciu pri víťaznom góle trinidadského útočníka Tyreseho Spicera.
Messiho tím v tejto sezóne na novom domácom štadióne stále nedokázal zvíťaziť a po troch remízach tam tentoraz vyšiel úplne naprázdno.
Vo Východnej konferencii klesol na tretie miesto, Orlando je v tabuľke tretí od konca. Messi v stovke zápasov za americký tím nastrieľal 86 gólov a na ďalších 45 prihral.