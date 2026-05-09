VIDEO: Messi opäť ohúril celú MLS. Stovku gólov zariadil v rekordne krátkom čase

Lionel Messi
ČTK|9. máj 2026 o 22:43
Argentínsky futbalista Lionel Messi riadil v MLS gólom a dvoma asistenciami výhru Miami 4:2 na ihrisku Toronta a v zámorskej lige sa priamo podieľal už na sto góloch.

Tridsaťosemročný hviezdny útočník dosiahol 59 gólov a 41 prihrávok v 64 zápasoch, čo je nový rekord zámorskej súťaže.

Messi po úvodnej trefe Rodriga De Paula pripravil góly pre Luisa Suáreza a Sergia Reguilóna.

Štvrtý gól strelil kapitán majstrov sveta sám a v 11. zápase v sezóne zaznamenal deviaty zásah.

VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Inter Miami

Inter po dvoch porážkach slávil šiestu výhru a v tabuľke Východnej konferencie sa posunul na druhé miesto za Nashville.

Hranicu sto gólov a asistencií v MLS až doteraz najrýchlejšie docielil Talian Sebastian Giovinco, ktorý to dokázal v 95 stretnutiach. Ír Robbie Keane na to potreboval o jeden zápas viac.

