VIDEO: Messi opäť ohúril celú MLS. Stovku gólov zariadil v rekordne krátkom čase

Argentínsky futbalista Lionel Messi riadil v MLS gólom a dvoma asistenciami výhru Miami 4:2 na ihrisku Toronta a v zámorskej lige sa priamo podieľal už na sto góloch.
Tridsaťosemročný hviezdny útočník dosiahol 59 gólov a 41 prihrávok v 64 zápasoch, čo je nový rekord zámorskej súťaže.
Messi po úvodnej trefe Rodriga De Paula pripravil góly pre Luisa Suáreza a Sergia Reguilóna.
Štvrtý gól strelil kapitán majstrov sveta sám a v 11. zápase v sezóne zaznamenal deviaty zásah.
Inter po dvoch porážkach slávil šiestu výhru a v tabuľke Východnej konferencie sa posunul na druhé miesto za Nashville.
Hranicu sto gólov a asistencií v MLS až doteraz najrýchlejšie docielil Talian Sebastian Giovinco, ktorý to dokázal v 95 stretnutiach. Ír Robbie Keane na to potreboval o jeden zápas viac.