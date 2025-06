ONLINE: Seattle Sounders FC - Paríž St. Germain dnes, MS klubov 2025 LIVE (skupina B)

Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev sveta klubov, v rámci ktorých sa proti sebe postaví Seattle Sounders FC a Paríž Saint-Germain.



Seattle sa aktuálne nachádza na poslednom mieste skupiny B, keď stále čaká na svoj prvý bod so skóre 2:5. Po prehre 1:2 s brazílskym Botafogom sa zámorskému celku nepodarilo zaskočiť ani Atletico Madrid (1:3). V drese domáceho tímu by mohol nastúpil aj slovenský hráč Albert Rusnák, ktorý ako jediný skóroval v poslednom stretnutí proti španielskemu favoritovi.



Paríž vstúpil do turnaja ako aktuálny víťaz Ligy majstrov, pričom si v prvom vystúpení poradili s Atleticom jasným výsledkom 4:0. Už v druhom kole však prišlo zaváhanie proti Botafogu, keď nedokázali zareagovať na presný zásah Igora Jesusa ešte z prvého polčasu. Ak chcú Parížania pomýšlať na postup zo skupiny, budú musieť v poslednom skupinovom vystúpení bodovať.