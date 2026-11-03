UEFA prinútila FIFA k ustúpeniu. Dokumenty o Infantinovom pláne budú sprístupnené

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožní členom Rady FIFA nazrieť do dokumentácie týkajúcej sa neúspešného plánu predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
Členovia však musia svoj záujem pozrieť si dokumenty nahlásiť do 16. novembra, budú musieť vycestovať osobne do sídla FIFA v Zürichu a prístup k nim bude možný len za dodržania striktných podmienok.
Európska futbalová únia (UEFA) minulý mesiac stanovila riadiacemu orgánu svetového futbalu termín sprístupnenia dokumentov na 2. novembra.
Okrem zverejnenia podrobností o kontroverznom návrhu mala FIFA odpovedať aj na otázky týkajúce sa rozhodovacích procesov. UEFA stála na čele odporu voči projektu, ktorý FIFA predstavila koncom júla a v rámci ktorého by sprístupnila svoje najprestížnejšie súťaže súkromným investorom.
Prezident FIFA Gianni Infantino od návrhu po vlne ostrej kritiky rýchlo upustil, no UEFA sa obrátila na súd na Floride v snahe získať dôkazy pre prípadnú sťažnosť na prezidenta, ktorú plánuje podať vo Švajčiarsku.
Len niekoľko hodín pred uplynutím termínu stanoveného zo strany UEFA poslal generálny sekretár FIFA Mattias Grafström list členom jej hlavného rozhodovacieho orgánu.
Podľa agentúry AFP a portálu BBC budú mať možnosť nahliadnuť do „kľúčových dokumentov“, avšak výlučne osobne v sídle organizácie.
Švéd ďalej uviedol, že dokumenty budú k dispozícii „za prísnych kontrolných protokolov s cieľom zachovať dôvernosť“ a členovia rady sa musia v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov zaregistrovať, aby si ich mohli pozrieť.
Infantino sa bude v marci v Rabate uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta FIFA. Termín, dokedy môžu prípadní protikandidáti ohlásiť svoju kandidatúru, je 18. november. UEFA však zatiaľ nenašla dôveryhodného vyzývateľa.