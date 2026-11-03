Veľká zmena v kariére. Slovák dostal pozvánku do maďarskej reprezentácie a cíti hrdosť

Futbalista József Urblík si prvýkrát zahrá za seniorskú reprezentáciu Maďarska. Tréner Marco Rossi ho zaradil do nominácie na novembrové zápasy Ligy národov proti Gruzínsku a Severnému Írsku.
Maďarský reprezentačný futbal získal novú posilu. Urblík dostal premiérovú pozvánku do A-tímu Maďarska po tom, čo Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) schválila jeho zmenu športovej reprezentácie.
Kapitán Vasasu Budapešť tak môže urobiť ďalší významný krok vo svojej kariére. Urblík v minulosti nastupoval za slovenskú reprezentáciu do 21 rokov, v ktorej si pripísal štyri štarty.
Na seniorskej úrovni však za Slovensko nikdy nenastúpil, čo mu umožnilo požiadať o zmenu reprezentačnej príslušnosti.
Po kladnom stanovisku FIFA ho tréner maďarskej reprezentácie Rossi zaradil do nominácie na novembrové stretnutia Ligy národov.
Maďarsko sa 14. novembra predstaví proti Gruzínsku a o tri dni neskôr ho čaká duel so Severným Írskom.
Samotného futbalistu správa o nominácii príjemne prekvapila. Ako priznal, s takou rýchlou reakciou FIFA vôbec nepočítal.
„Ešte som si ani poriadne neuvedomil, čo sa deje. Včera som tiež čítal články a bol som presvedčený, že FIFA nezareaguje tak rýchlo, takže som pozvánku vôbec neočakával.
Cítim obrovskú hrdosť a je pre mňa veľkou cťou, že so mnou reprezentačný tréner počíta. Urobím všetko pre to, aby som dokázal, že sa rozhodol správne,“ uviedol Urblík pre sociálne siete Vasasu.
Zároveň nezabudol poďakovať svojmu klubu a spoluhráčom, ktorým pripisuje významný podiel na svojom futbalovom napredovaní.
Pre Urblíka ide o dôležitý míľnik v kariére. Po pôsobení v slovenských mládežníckych výberoch sa mu otvára možnosť presadiť sa na seniorskej medzinárodnej scéne v drese Maďarska.