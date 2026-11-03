Štvrtý mandát Infantina pod paľbou. Má voľnú ruku robiť si, čo chce, zaznelo z prostredia FIFA

Atmosféra strachu môže národným zväzom zabrániť v tom, aby spochybnili oprávnenosť Gianniho Infantina uchádzať sa o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Uviedol to bývalý šéf komisie FIFA pre správu a riadenie Miguel Maduro.
Portugalčana vymenoval do funkcie sám Infantino po svojom zvolení do čela FIFA v roku 2016, keď sľuboval reformu federácie po korupčných škandáloch za éry svojho predchodcu Seppa Blattera.
Maduro je presvedčený, že stanovy FIFA jasne obmedzujú pôsobenie prezidenta na tri funkčné obdobia.
Zväzy by sa podľa neho mali na toto pravidlo odvolať a zabrániť tak Infantinovi v ďalšej kandidatúre v budúcom roku.
Infantino má napriek kritike silnú podporu zväzov
Infantinova pozícia sa zdala byť ohrozená po tom, čo vyšiel najavo jeho nevydarený plán zapojiť do majstrovstiev sveta súkromných investorov.
Plán vznikol bez vedomia Rady FIFA či národných zväzov. Zdá sa však, že švajčiarsky funkcionár má teraz dobré vyhliadky na znovuzvolenie, keďže sa môže spoľahnúť na podporu väčšiny zväzov v Afrike, Ázii, Oceánii a Južnej Amerike.
Maduro, ktorého Infantino v roku 2017 odvolal po tom, čo spochybnil vymenovanie Rusa Vitalija Mutka do Rady FIFA, pomohol organizácii FairSquare pripraviť list pre komisiu FIFA pre správu a riadenie, audit a dodržiavanie predpisov (GACC).
V liste sa spochybňuje Infantinovo právo opätovne kandidovať. Maduro teraz podporuje najnovšiu iniciatívu tejto organizácie, ktorá vyzýva národné zväzy, aby vyhlásili Infantina za nespôsobilého kandidovať. Obáva sa však, že mnohé z nich môžu mať z takéhoto kroku obavy.
„Skutočnosť, že tak nerobia (nespochybňujú Infantinovu oprávnenosť kandidovať), veľa napovedá o tom, do akej miery vládne atmosféra strachu,“ povedal Maduro podľa DPA.
„Videli sme, že ktokoľvek koná na vlastnú päsť, vyjadrí nesúhlas alebo čo i len prejaví vlastný názor, čelí vylúčeniu, je odstavený na vedľajšiu koľaj a stráca vplyv v rámci mocenskej štruktúry FIFA.“
Európske zväzy čelia rozporu v otázke funkčných období
Európske zväzy môžu tiež váhať, či v tejto veci konfrontovať Infantina. V roku 2024 totiž sami súhlasili so zmenou stanov Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá umožnila súčasnému prezidentovi Aleksanderovi Čeferinovi, aby budúci rok opäť kandidoval na najvyšší post.
„V duchu toho, čo urobili, je tam určite rozpor, ale predsa len je v tom rozdiel. Prinajmenšom (v prípade UEFA) pravidlo zmenili.
Bola to veľmi negatívna zmena, ale (obmedzenie počtu funkčných období, ktoré by Čeferinovi bránilo v ďalšej kandidatúre) už v pravidlách nefiguruje. V tomto prípade (FIFA) to však v pravidlách stále je,“ pripomenul Maduro.
FIFA v roku 2022 uviedla, že na základe rozhodnutia Rady FIFA, prijatého tesne pred finále majstrovstiev sveta, sa Infantinovo prvé trojročné funkčné obdobie na poste prezidenta do celkového počtu nezapočítava. Vďaka tomu môže v roku 2027 opäť kandidovať.
O spôsobilosti kandidovať môže rozhodovať aj CAS
Komisii, ktorá bude posudzovať Infantinovu spôsobilosť kandidovať v budúcoročných voľbách, predsedá Bruno Chiomento. Ten pozná Infantina už viac ako 20 rokov.
Európski členovia Rady FIFA preto požiadali organizáciu, aby zvážila jeho vylúčenie z procesu a nahradenie inou osobou, a to práve pre jeho vzťah s Infantinom.
Ak volebná komisia FIFA predsa len potvrdí jeho spôsobilosť, národné zväzy sa podľa Madura môžu proti tomu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) a následne aj na Švajčiarsky federálny súd.
Maduro je presvedčený, že systém bŕzd a protiváh vo FIFA je dnes ešte menej účinný, než bol za éry Seppa Blattera. Tvrdí, že Infantino má v podstate „voľnú ruku robiť si, čo len chce“.