V čínskej superlige je rozhodnuté o víťazovi. Nič sa nezmenilo oproti predošlým dvom rokom

Hráči Šanghaja Port.
Hráči Šanghaja Port. (Autor: Shanghai Daily/X)
TASR|22. nov 2025 o 14:01
ShareTweet0

Dosiahli štvrtý titul v histórii.

Futbalisti Šanghaj Port získali tretíkrát za sebou majstrovský titul v čínskej superlige.

Definitívu získali v sobotnom záverečnom 30. kole súťaže po víťazstve 1:0 na ihrisku Ta-lien Jingbo.

Mestský rival Šanghaj Šenhua uspel na pôde Tjandžinu 3:1, ale za obhajcom zaostal o dva body a druhý rok za sebou obsadil konečnú druhú priečku.

Pre hráčov Port to je štvrtý titul v histórii a ich austrálsky kouč Kevin Muscat oslavuje svoj piaty v kariére.

Dva získal s tímom Melbourne Victory v austrálskej A-League, jeden s Jokohamou Marinos v japonskej najvyššej súťaži a teraz druhý so Šanghajom Port.

Muscata spájajú média s odchodom do Glasgowu Rangers, informovala agentúra AP.

Tabuľka čínskej superligy

Ďalšie súťaže

Hráči Šanghaja Port.
Hráči Šanghaja Port.
V čínskej superlige je rozhodnuté o víťazovi. Nič sa nezmenilo oproti predošlým dvom rokom
dnes 14:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»V čínskej superlige je rozhodnuté o víťazovi. Nič sa nezmenilo oproti predošlým dvom rokom