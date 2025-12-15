Španielske kluby sa cez víkend rozhodli prepustiť svojich trénerov. Hrozí im zostup

Sergio Francisco.
SITA|15. dec 2025 o 13:56
Real Sociedad prepustil Sergia Francisca, Oviedo sa rozlúčilo s Luisom Carrionom.

Španielsky futbalový klub Real Sociedad San Sebastián v nedeľu prepustil trénera Sergia Francisca, keďže mužstvo sa nachádza na 15. mieste La Ligy 2025/2026, len bod nad pásmom zostupu.

O niekoľko hodín neskôr sa k rovnakému kroku odhodlali aj v Reale Oviedo, ktorý figuruje na 19. mieste. Tam po necelých dvoch mesiacoch odvolali Luisa Carrióna.

Real Sociedad sa v minulej sezóne dostal do osemfinále Európskej ligy a skončil v strede tabuľky najvyššej španielskej súťaže.

Po odchode Imanola Alguacila na konci sezóny v klube povýšili dovtedajšieho kouča rezervy Sergia Francisca, no počas jeho pôsobenia vyhralo A-mužstvo len štyri zo 16 ligových zápasov.

V piatok San Sebastián prehral doma s Gironou 1:2, čo znamenalo koniec jeho pôsobenia.

„Súčasný tréner 'béčka' Jon Ansotegi dočasne povedie tím vo dvoch zápasoch pred vianočnou prestávkou,“ uviedol Real Sociedad vo vyhlásení.

Tím v utorok nastúpi v Copa del Rey proti Eldense a v sobotu ho čaká dôležitý ligový zápas proti Levante, ktoré je na poslednom 20. mieste v tabuľke.

Real Oviedo prehral v nedeľu vysoko 0:4 na trávniku FC Sevilla, čo znamenalo koniec krátkeho a problematického druhého pôsobenia Luisa Carrióna na lavičke klubu.

Carrión bol angažovaný začiatkom októbra ako náhrada za Veljka Paunoviča, no v ôsmich ligových zápasoch získal len štyri body a nevyhral ani jeden zápas.

