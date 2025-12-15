Španielske kluby sa cez víkend rozhodli prepustiť svojich trénerov. Hrozí im zostup

Španielsky futbalový klub Real Sociedad San Sebastián v nedeľu prepustil trénera Sergia Francisca, keďže mužstvo sa nachádza na 15. mieste La Ligy 2025/2026, len bod nad pásmom zostupu.
O niekoľko hodín neskôr sa k rovnakému kroku odhodlali aj v Reale Oviedo, ktorý figuruje na 19. mieste. Tam po necelých dvoch mesiacoch odvolali Luisa Carrióna.
Real Sociedad sa v minulej sezóne dostal do osemfinále Európskej ligy a skončil v strede tabuľky najvyššej španielskej súťaže.
Po odchode Imanola Alguacila na konci sezóny v klube povýšili dovtedajšieho kouča rezervy Sergia Francisca, no počas jeho pôsobenia vyhralo A-mužstvo len štyri zo 16 ligových zápasov.
V piatok San Sebastián prehral doma s Gironou 1:2, čo znamenalo koniec jeho pôsobenia.
„Súčasný tréner 'béčka' Jon Ansotegi dočasne povedie tím vo dvoch zápasoch pred vianočnou prestávkou,“ uviedol Real Sociedad vo vyhlásení.
Tím v utorok nastúpi v Copa del Rey proti Eldense a v sobotu ho čaká dôležitý ligový zápas proti Levante, ktoré je na poslednom 20. mieste v tabuľke.
Real Oviedo prehral v nedeľu vysoko 0:4 na trávniku FC Sevilla, čo znamenalo koniec krátkeho a problematického druhého pôsobenia Luisa Carrióna na lavičke klubu.
Carrión bol angažovaný začiatkom októbra ako náhrada za Veljka Paunoviča, no v ôsmich ligových zápasoch získal len štyri body a nevyhral ani jeden zápas.