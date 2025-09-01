Je pripravený dať do toho všetko. Nového Slováka čaká reprezentačná premiéra

ŠAMORÍN. Slovenského futbalového stredopoliara Samuela Gidiho čaká s veľkou pravdepodobnosťou úplná reprezentačná premiéra v kvalifikácii na ME do 21 rokov.
Jeho tím čaká v piatok v Skalici úvodný zápas proti Andorre a v utorok 9. septembra sa predstaví v Moldavsku.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar je pôvodom z Ghany, v januári 2022 prišiel do MŠK Žilina a toto leto prestúpil do zámorského Cincinnati. Do svojho nového pôsobiska však zatiaľ ešte nevycestoval pre vybavovanie víz.
O slovenské občianstvo žiadal už pred júnovými ME dvadsaťjedenročných, ktoré sa uskutočnili na Slovensku. Nakoniec sa dočkal 8. augusta.
„Mám z toho dobrý pocit a je pre mňa cťou hrať za národný tím. Veľmi som sa na to tešil a som šťastný, že tu môžem byť. Som pripravený dať do toho všetko, tak ako v klube,“ uviedol Gidi.
Slovákov čakajú na úvod slabší súperi zo šesťčlennej D-skupiny, ktorú dopĺňajú Kazachstan, Írsko a favorizované Anglicko.
Priamo na ME 2027 v Srbsku a Albánsku postúpi víťaz skupiny a najlepší tím z tabuľky druhých tímov. Zvyšných osem účastníkov na druhých miestach čaká baráž, z ktorej postúpia najlepší štyria.
„Chcem hrať čo najlepšie, odovzdať svoje maximum pre tím a pomôcť mu. Teraz nás čaká kvalifikácia, takže veríme, že sa podarí postúpiť. Som pripravený odovzdať sto percent,“ povedal Gidi, ktorý si váži záujem a pozornosť trénera Jaroslava Kentoša.
„Povedal by som, že ma už dlhšie sleduje a vie, ako hrám a čo môžem priniesť tímu. Tým, že ma povolal, mi prejavil dôveru a verí, že dokážem pomôcť,“ zhodnotil Gidi.
Reprezentácia do 21 rokov začína v tomto kvalifikačnom cykle novú kapitolu, keďže po ME odišla generácia hráčov narodená v rokoch 2002 a 2003. Zo stredopoliarov to boli opory ako Tomáš Rigo či Sebastian Nebyla. Proti Andorre aj v Moldavsku sa očakáva víťazný vstup do kvalifikácie.
„Samozrejme, sme favorit, ale do každého zápasu ideme naplno. Nesnažíme sa hovoriť, že nejaký súper je slabší. V každom zápase sa snažíme podať maximum,“ dodal Gidi.