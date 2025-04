Slovensko môže mať ďalšieho naturalizovaného futbalistu. O občianstvo požiadal talent z Ghany

V prípade kladného stanoviska k žiadosti môže 21-ročný stredopoliar reprezentovať Slovensko už na blížiacom sa európskom šampionáte hráčov do 21 rokov, ktorý sa bude od júna konať práve pod Tatrami. Gidi môže zasiahnuť i do nasledujúceho kvalifikačného cyklu tejto vekovej kategórie.

"Do Žiliny prišiel ako 15-ročný. Je to inteligentný a vzdelaný chlapec, ktorý sa zžil s našim prostredím. Myslím si, že je to jeden z najväčších talentov, ktoré behajú v súčasnosti po slovenských trávnikoch.

Dúfam, že raz bude nosiť dres so slovenským znakom na hrudi. On sa cíti už ako Slovák, takže by si to aj zaslúžil," povedal v podcaste Striedame z dielne webu Sport.sk na adresu Gidiho majiteľ klubu spod Dubňa Jozef Antošík.