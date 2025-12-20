Zatkli novinárov, hercov či spevákov. V súvislosti s drogrami vypovedal aj Škriniarov šéf

Sadettin Saran. (Autor: REUTERS)
Za prezidenta Fenerbahce ho zvolili tento rok v septembri.

Sadettina Sarana, prezidenta tureckého futbalového klubu Fenerbahce Istanbul, predvolali v sobotu na výsluch.

Šéf „Feneru“ vypovedal v rámci prebiehajúceho vyšetrovania drogovej trestnej činnosti, do ktorej majú byť zapojené viaceré významné osobnosti z mediálnej sféry a zo šoubiznisu.

Saran, ktorý má dvojité turecké a americké občianstvo, sa pre výsluch vrátil do Turecka zo zahraničia. Podľa agentúry AP absolvoval aj odber vzoriek vlasov a krvi.

V rámci vyšetrovania, na ktoré dohliada úrad hlavného prokurátora v Istanbule, zadržali od začiatku decembra viac ako tucet osôb.

Medzi zatknutými sú moderátori televíznych správ, novinári, speváci, herci a influenceri na sociálnych sieťach, ktorí čelia obvineniam z výroby a obchodovania s drogami a napomáhania prostitúcii.

Mnohí z nich podstúpili krvné a vlasové testy na prítomnosť omamných látok.

Podľa tureckej agentúry Anadolu predvolali Sarana na výsluch pre podozrenie z poskytovania a napomáhania užívania omamných látok. Po odobratí vzoriek sa vrátil na súd v Caglayane a neskôr ho prepustili na podmienku.

Saran sa narodil v Denveri, za prezidenta Fenerbahce ho zvolili tento rok v septembri. Fenerbahce, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Milan Škriniar, je jedným z najpopulárnejších a najúspešnejších športových klubov v Turecku.

Bývalý šéf klubu Aziz Yildirim strávil pred 13 rokmi viac než rok vo väzení za ovplyvňovanie zápasov.

Fenerbahce je v súčasnosti takisto súčasťou vyšetrovania ovplyvňovania zápasov v tureckom futbale.

