Jedna negatívna séria skončila, druhá pokračuje. Ružomberok si doma poradil s Trenčínom

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Predpokladali sme, ako sa zápas bude vyvíjať a vedeli sme, akým spôsobom môžeme uspieť. Určite to bolo zodpovednou defenzívou, kompaktnosťou a pracovitosťou celého tímu v strednom bloku, čo sa aj darilo. Aj keď neuznaný gól na 2:0 trochu s nami zamával a Trenčín si vytvoril dve nepríjemné príležitosti. My sme potrebovali bodovať. Aj lepšie tímy dokazujú, že zápasy sa dajú vyhrať v strednom či nízkom bloku. Čo sa týka podmienok, na tom nevidím nič zlé. Aj to futbal prináša. K ihrisku len toľko, už tri týždne pršalo a hospodári sa snažia odvádzať kvalitnú prácu a je zapnuté aj vyhrievanie."

Ilija Stolica, tréner Trenčína: "Nechcem sa vracať k zápasu, nechcem ho ani analyzovať, chcem ho čo najskôr vymazať. Vyzýval som hráčom, aby robili, čo trénujeme. Chceli sme hrať futbal, čo sa nedarilo. Ihrisko bolo naozaj vo veľmi zlom stave. Pre obe tímy rovnaké, avšak je rozdiel, či bránite alebo útočíte."