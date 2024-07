Ružomberok čaká európske šialenstvo. Doma privíta rozbehnutých Kazachov

Zaznamenali až štyri remízy a to s albánskym KF Egnatia (2:2), slovinským NK Domžale (2:2), rumunským FC Rapid Bukurešť (1:1) a českým Zlínom (2:2). Jedinú prehru si pripísali proti Liptovskému Mikulášu (1:3).

RUŽOMBEROK. Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok čaká ostrý štart do novej sezóny 2024/25.

Pod Čebrať príde v úvode sezóny mužstvo z Kostanaju, ktoré v minulej sezóne dokráčalo v pohárovej Európe do play off Európskej konferenčnej ligy (EKL).

Mali sme dobré ihrisko, stravu, hotel, regeneráciu, čo sme potrebovali. Stretli sme sa tam s kvalitnými súpermi. Boli zase úrovňou o level vyššie ako v zime, čo sme aj chceli zvyšovať náročnosť prípravy. To sa aj podarilo.

"Myslím, že sme splnili skoro všetko, čo sme mali v pláne zvládnuť počas prípravného obdobia. Úvod nám trošku narušilo to, že tri-štyri dni pršalo. To obdobie sme využili inak. Mali sme dobré podmienky v Slovinsku, kde sme odohrali kvalitné zápasy.

"Keď sú v tej pozícii, kde sú, tak to bude kvalitný tím. Musíme si dať na nich pozor a dobre sa pripraviť," povedal kapitán Martin Chrien.

"Ruža" sa do európskych súťaží prebojovala vďaka víťazstvu v Slovnaft Cupe. Naposledy si predvlani zahral klub z Liptova v 2. predkole EKL, keď vypadol s FK Riga. V nedávnej pamäti majú fanúšikovia Ružomberka dvojzápas s FC Everton.

Slovenský zástupca podľahol účastníkovi anglickej Premier League v sezóne 2017/18 v 3. predkole EL po dvoch prehrách 0:1.

"Chceme každoročne zažívať toto ´šialenstvo´, čo sa týka prípravy a organizácie európskych súťaží. To je naším cieľom. Cesta tam vedie aj cez prvú šestku. To je náš základný cieľ, no možností je viac.

Teraz sme sa vďaka novému modelu, ktorý má UEFA, dostali cez Slovnaft Cup do Európskej ligy. Tým pádom máme k dispozícii minimálne dve predkolá," povedal generálny riaditeľ klubu a predseda predstavenstva Ľubomír Golis.