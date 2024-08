Ružomberok potrápil favorita a je stále v hre o postup, opäť však nedokázal streliť ani gól

Konferenčná liga - 3. predkolo

V 19. minúte mohol Ružomberčanov poslať do vedenia Chrien, ktorý sa na päťke dostal k strele bez prípravy, no loptu pravačkou netrafil ideálne a skončila nad bránkou.

Tréner hostí Gattuso poslal v druhom polčase na ihrisko aj skúsených Perišiča s Rakitičom, no ani oni nepomohli hosťom k naplneniu úlohy favorita.

Ružomberčania pokračovali v koncentrovanom výkone a v brankár Frühwald podržal svoj tím aj v 80. minúte, keď sa k strele dostal Krovinovič.

Domáci mohli ísť do odvety s tesným náskokom, no striedajúci Kelemen hlavičkoval v nadstavenom čase iba do pripraveného brankára Lučiča.