VIDEO: Fantastický gól nezostal bez povšimnutia. Môže vyhrať v ankete UEFA

Gól Cesara Blackmana kandiduje na najkrajší v 6. kole ligovej fázy Konferenčnej ligy. Vďaka presnému zásahu panamského obrancu vyhral Slovana Bratislava na Häckenom 1:0.
Nádherná individuálna akcia prišla v 85. minúte, keď si Blackman vzal loptu na pravej strane a rozhodol sa ísť až na doraz. Nezastavil ho prvý, druhý ani tretí protihráč. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.
Ustál tvrdé súboje, udržal loptu v hre aj v momente, keď sa zdalo, že skončí za postrannou čiarou. Jeho strelu potom márne blokoval štvrtý aj piaty hráč Häckenu.
VIDEO: Gól Blackmana
„Takýto gól sa vidí málokedy. To, čo urobil, je majstrovstvo. Ten gól budú ukazovať tisíckrát,“ chválil Blackmana tréner Vladimír Weiss.
VIDEO: Weiss a Kašia o víťaznom góle
Obranca z Panamy predviedol akciu, akú si fanúšikovia zvyknú spájať skôr s kultovým driblérom Lionelom Messim či Lamineom Yamalom. Aj preto sa hovorilo, že to bol zrejme najkrajší gól jeho kariéry.
Blackman si gól vychutnal aj pri oslave. Vyzliekol si dres a hodil ho preč, vyskočil na reklamný banner, roztiahol ruky. Búchal do hrude. Rozhodol.
Víťazný gól priniesol nielen tri body, ale aj prémiu od UEFA vo výške 400-tisíc eur. Bol to Blackmanov ôsmy gól v drese slovenského majstra a tretí v aktuálnej sezóne.