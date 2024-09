Dve červené karty pod Čebraťom, Ružomberok sa vyšvihol na tretie miesto

Peter Tomko, asistent trénera Ružomberka: "Úvod sme mali celkom slušný. Celý prvý polčas nám vychádzali všetky veci, čo sme si pred zápasom dali do plánu. Bolo aj viac príležitostí na to, aby sme súperovi odskočili nielen o jeden gól. Prvú polovicu mali chlapci pod kontrolou. Vychádzali nám zámery, zvlášť po krajoch a aj v pokutovom území bolo dosť priestoru na to, aby hráči vedenie navýšili. Po prestávke sme možno až príliš išli do rýchlych protiútokov. Potom nastala jedna malá chybička, keď prešla lopta za obranu a bola z toho červená karta. Kredit patrí celému mužstvu za to, ako zareagovalo po tom vylúčení. Chalani sa zmobilizovali a nepúšťali Podbrezovú do vyložených možností. Naopak, v závere Adam Tučný mohol naše vedenie zvýšiť. Zaslúžene sme vyhrali."

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: "Gratulujem domácim k víťazstvu. My sme nezachytili vstup do zápasu. Môžeme byť radi, že prvý polčas sa skončil len 1:0 pre súpera. Domáci si vytvorili niekoľko sľubných príležitostí. Prevýšili nás hlavne v agresivite a aktivite, hoci sme sa na to pripravovali. V prvej polovice, s výnimkou dvoch-troch situácií, sme toho veľa neukázali. V niektorých fázach som svoje mužstvo ani nespoznával. Druhý polčas bol ovplyvnený červenou kartou. Mali sme dve-tri situácie, ktoré mohli priniesť niečo zaujímavejšie v pokutovom území. Ďaleko lepší ale musíme byť v ponukovej činnosti a viac podržať šírku ihriska. Ružomberok potom aj umne hru kúskoval a do výraznejších príležitostí nás nepustil. Je vidieť, že domácim hráčom výrazne prospeli skúsenosti z pohárovej Európy, zápasy s ťažkými súpermi. Pre nás to bola veľmi zaujímavá konfrontácia."