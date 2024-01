Rokovania prebiehajú. Ružomberok odštartoval zimnú prípravu zatiaľ bez posíl

RUŽOMBEROK. Po jeseni ôsmy tím futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok začal v stredu zimnú prípravu ako úplne prvý.

V kabíne sa zišli staré známe tváre, pre chorobu chýbali kapitán mužstva Marek Zsigmund a útočník Martin Boďa.

"Určite každý tréner chce, aby do jeho tímu prichádzali posily a aj oživili kabínu. Takisto sa o to snažíme s vedením klubu. Samozrejme, všetko má svoj čas a nejaký vývoj, pričom nie je to len o nás, no takisto o potenciálnych kluboch. Už sa začali určité rokovania, ktoré prebiehajú. V hľadáčiku máme futbalistov, na ktorých mieria aj iné kluby.