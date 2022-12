Zostane Rusko súčasťou UEFA? Hlasovanie sa opäť odložilo

Prezident RFS Alexandr Ďukov pred mesiacom povedal, že zväz zvažuje prechod do Ázie, keďže naďalej pretrváva odpor zo strany európskych krajín.

Ako referuje web insidethegames.biz , rozhodnutie malo padnúť v utorok, no napokon hlasovanie odložili na sobotu 31. decembra.

BRATISLAVA. Ruský futbalový zväz opäť posunul hlasovanie výkonného výboru o prechode z Európskej futbalovej únie do Ázijskej futbalovej konfederácie.

Prípadný "prestup" Ruska na iný kontinent by nepredstavoval novinku.

Austrália v minulosti pôsobila v Oceánskej futbalovej konfederácii, no v roku 2006 prestúpila do AFC. Izrael a Kazachstan zasa geograficky nepatria do Európy, ale sú členmi UEFA.