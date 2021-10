Karpin si zahrá ruskú ruletu. Proti Slovensku nastúpi s béčkom

KAZAŇ, BRATISLAVA. Viaceré ruské médiá sa pred zápasom so Slovenskom zhodujú - futbalovú reprezentáciu čaká v piatok v Kazani zápas roka.

Počty sú jednoduché: v prípade víťazstva Rusi odskočia Slovákom v kvalifikácii MS 2022 na sedem bodov. A vzhľadom na to, že neskôr budú hrať doma aj proti Cypru, kde sa očakáva víťazstvo, mal by to byť dostatočný náskok na udržanie druhého miesta v skupine.