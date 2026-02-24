Riaditeľ nemeckého tímu sa vyjadril k bojkotu MS. Sme tam, aby sme hrali futbal, zdôraznil

Na archívnej snímke z 30. mája 2025 športový riaditeľ nemeckej futbalovej reprezentácie Rudi Völler.
Na archívnej snímke z 30. mája 2025 športový riaditeľ nemeckej futbalovej reprezentácie Rudi Völler. (Autor: TASR)
TASR|24. feb 2026 o 12:11
ShareTweet0

Dôvodom špekulácii je zahraničná i domáca politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Riaditeľ nemeckého národného tímu Rudi Völler považuje debatu o bojkotovaní futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku za „nezmyselnú“. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v Berlíne.

Dôvodom špekulácii o možnom bojkote svetového šampionátu je zahraničná i domáca politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Od januára išlo o vojenskú operáciu vo Venezuele, hrozby o prevzatí kontroly nad Grónskom či konania Imigračného a colného úradu (ICE), ktoré viedli k smrti dvoch amerických občanov.

„Je nezmyselné o tom diskutovať. Nič sa tým nedosiahne a len to škodí športovcom,“ povedal Völler o možnom bojkote.

Majster sveta z roku 1990 v tejto súvislosti spomenul OH 1980 v Moskve a OH 1984 v Los Angeles, ktoré niektoré krajiny bojkotovali z politických dôvodov.

„Vždy som bol proti bojkotom, pretože nič nedosiahnu. Sme tam, aby sme hrali futbal,“ dodal Völler.

Reprezentácie

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Bývalý slovenský reprezentant čelí obžalobe. Manželke mal spôsobovať fyzické a psychické utrpenie
dnes 12:33
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Riaditeľ nemeckého tímu sa vyjadril k bojkotu MS. Sme tam, aby sme hrali futbal, zdôraznil