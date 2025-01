Prísny Amorim: Väčšiu šancu na zápas ako Rashford má aj 63-ročný tréner brankárov

Dvadsaťsedemročný zakončovateľ v kádri "Red Devils" už od polovice decembra. A podľa kouča Amorima aktuálne nemá veľkú šancu na to, aby sa do tímu dostal.

"Na lavičke nám síce chýbalo trochu tempa, ale radšej tam posadím Vitala, ako keby tam mal byť hráč, ktorý zo seba každý deň nevydá maximum. Na tomto nič meniť nebudem," vyhlásil portugalský kouč na lavičke tímu z Old Traffordu.

Rozmenil aj na drobné to, prečo Rashford nehrá. "Vždy je to to isté. Dôvodom je tréning. Ide o to, čo futbalista robí na tréningoch aj v živote každý deň. Ak sa veci nezmenia, ja nezmením rozhodnutie," pokračoval Amorim.

Podčiarkol, že uvedené platí pre každého hráča v kádri. "Ak robíte maximum a správne veci, vtedy môžeme použiť každého," dodal.

Napriek tomu, že Rashford nebol v nedeľu ani na lavičke, hneď po víťazstve na sociálnych sieťach spoluhráčom blahoželal k trom bodom. "Gratulujem chalanom k víťazstvu," uviedol.